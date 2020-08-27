Общественники работают вместе с лесниками
В Бурятии общественники помогают лесникам выявлять незаконные рубки.
С начала года общественные инспекторы по охране окружающей среды выявили 37 нарушений лесного законодательства, 20 из которых – незаконные рубки.
Общественники участвуют в патрулировании, как с лесниками, так и самостоятельными группами, а также проводят профилактическую работу среди детей и взрослых, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии общественники помогают искать незаконные рубки
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