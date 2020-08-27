В Бурятии общественники помогают искать незаконные рубки

Общественники работают вместе с лесниками



В Бурятии общественники помогают лесникам выявлять незаконные рубки.



С начала года общественные инспекторы по охране окружающей среды выявили 37 нарушений лесного законодательства, 20 из которых – незаконные рубки.



Общественники участвуют в патрулировании, как с лесниками, так и самостоятельными группами, а также проводят профилактическую работу среди детей и взрослых, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

