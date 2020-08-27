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26 августа

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Иркутянин после ссоры повредил чужую машину

Иркутянин после ссоры повредил чужую машину
Происшествия, 
Он разбил стекло и порезал шины

Ночью 26 августа в Иркутске супружеская пара приехала в гости к знакомым. Они припарковали автомобиль «Тойта Королла» возле дома. Во дворе между ними и компанией неизвестных молодых людей произошёл конфликт.

Один из участников инцидента дождался, когда собственники авто зайдут в подъезд. После он камнем разбил стекло машины, порезал шины и убежал.

Вскоре парень был установлен и доставлен в отдел полиции. Ему 20 лет, нигде не работает.

По факту повреждения иномарки проводится проверка, по результатам которой действиям молодого человека будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
умышленное повреждение имущества
 
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