Он разбил стекло и порезал шины
Ночью 26 августа в Иркутске супружеская пара приехала в гости к знакомым. Они припарковали автомобиль «Тойта Королла» возле дома. Во дворе между ними и компанией неизвестных молодых людей произошёл конфликт.
Один из участников инцидента дождался, когда собственники авто зайдут в подъезд. После он камнем разбил стекло машины, порезал шины и убежал.
Вскоре парень был установлен и доставлен в отдел полиции. Ему 20 лет, нигде не работает.
По факту повреждения иномарки проводится проверка, по результатам которой действиям молодого человека будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутянин после ссоры повредил чужую машину
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