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Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки

Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Банковский счёт был привязан к найденной сим-карте

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже денег. Им оказался 26-летний горожанин, который ранее уже был судим за имущественные преступления, в частности, мошенничество.

Молодой человек на улице нашёл сим-карту и решил проверить, привязан ли к ней банковский счет владельца (ранее у собственника смартфон был украден). Отправив смс в сервисный банковский центр, он получил информацию о наличии на счете 6500 рублей. После чего перечислил деньги на банковскую карту друга, находившуюся в его пользовании и потратил их на личные нужды.

- Преступление он совершил, будучи условно осужденным за кражу. В содеянном мужчина признался. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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