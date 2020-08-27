В Улан-Удэ на спуске с Селенгинского моста произошло тройное ДТП

Вчера, 26 августа, в Улан-Удэ на спуске с левобережной части Селенгинского моста произошло тройное ДТП.
По предварительной информации, около 18.30 часов молодой человек на «Тойоте Королле Филдер» врезался в «Тойоту Раум». «Раум», в свою очередь, совершил столкновение с «Тойотой Аллион».
Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Однако тройное столкновение вызвало огромную пробку на движении из центр города на Левый берег.
Также вчера днём около 14.30 часов произошла авария на дороге на отвороте в Поселье. Пенсионер на «Хонде CR-V» врезался в «Тойоту Аллион».
Водители не пострадали, но теперь их автомобили ждёт серьёзный ремонт.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Трубачеева в столкновении с «Тойотой Виш» пострадал мотоциклист без прав.