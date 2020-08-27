 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

В Улан-Удэ на спуске с Селенгинского моста произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ на спуске с Селенгинского моста произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнулись три «Тойоты»

Вчера, 26 августа, в Улан-Удэ на спуске с левобережной части Селенгинского моста произошло тройное ДТП.

По предварительной информации, около 18.30 часов молодой человек на «Тойоте Королле Филдер» врезался в «Тойоту Раум». «Раум», в свою очередь, совершил столкновение с «Тойотой Аллион».

Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Однако тройное столкновение вызвало огромную пробку на движении из центр города на Левый берег.


Также вчера днём около 14.30 часов произошла авария на дороге на отвороте в Поселье. Пенсионер на «Хонде CR-V» врезался в «Тойоту Аллион».

Водители не пострадали, но теперь их автомобили ждёт серьёзный ремонт.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Трубачеева в столкновении с «Тойотой Виш» пострадал мотоциклист без прав.



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки
Условно осуждённый улан-удэнец украл деньги при помощи симки
Происшествия, 27.08.2020
Банковский счёт был привязан к найденной сим-карте
В Бурятии стали реже угонять автомобили
В Бурятии стали реже угонять автомобили
Происшествия, 27.08.2020
Также снизилось число ДТП, когда водители скрывались с места
В Бурятии вновь устроят облаву на пьяных водителей
В Бурятии вновь устроят облаву на пьяных водителей
Происшествия, 27.08.2020
В выходные состоится очередной рейд ГИБДД
В Иркутской области двухлетний мальчик выпал из окна
В Иркутской области двухлетний мальчик выпал из окна
Происшествия, 27.08.2020
Ребёнка госпитализировали с травмами головы
В Иркутске пьяный водитель пытался проехать сквозь препятствие
В Иркутске пьяный водитель пытался проехать сквозь препятствие
Происшествия, 27.08.2020
Об этом нарушителе в полицию сообщили очевидцы
Агрессивный улан-удэнец разбил голову пенсионеру из-за замечания
Агрессивный улан-удэнец разбил голову пенсионеру из-за замечания
Происшествия, 27.08.2020
Молодой человек разбивал припаркованную машину, а затем переключился на прохожего
В Бурятии сгорело зимовье
В Бурятии сгорело зимовье
Происшествия, 27.08.2020
Пожар тушили доброволец и местные жители
В Бурятии ищут пенсионерку с двумя именами
В Бурятии ищут пенсионерку с двумя именами
Происшествия, 27.08.2020
Пропавшая Фарида также может представляться именем Наталья
В Бурятии нашли сборщицу грибов с выключенным телефоном
В Бурятии нашли сборщицу грибов с выключенным телефоном
Происшествия, 27.08.2020
Заблудившуюся женщину искали родные и спасатели
В Бурятии дети добираются до школы через разрушенный мост
В Бурятии дети добираются до школы через разрушенный мост
Происшествия, 27.08.2020
Дети рвут одежду, пробираясь через обломки моста

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^