Страдающий потерей памяти пенсионер пропал в Бурятии

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

80-летний мужчина пропал 25 августа



Полицейские Бурятии разыскивают 80-летнего жителя села Иволгинск Николая Михайлова. Пенсионер ушёл из дома 25 августа около 15:00 и не вернулся.



Приметы: азиатской внешности, на вид 80 лет, рост 170-172 см, плотного телосложения.



Особые приметы: родинка под левым глазом, гематома под правым, на правой руке отсутствует средний палец, при ходьбе хромает.



Был одет: рубашка темно-синего цвета с капюшоном, трико, кроссовки тёмные, панама светлая либо чёрная кепка.



Страдает потерей памяти. Плохо ориентируется на местности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)29-53-70, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

