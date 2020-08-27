80-летний мужчина пропал 25 августа
Полицейские Бурятии разыскивают 80-летнего жителя села Иволгинск Николая Михайлова. Пенсионер ушёл из дома 25 августа около 15:00 и не вернулся.
Приметы: азиатской внешности, на вид 80 лет, рост 170-172 см, плотного телосложения.
Особые приметы: родинка под левым глазом, гематома под правым, на правой руке отсутствует средний палец, при ходьбе хромает.
Был одет: рубашка темно-синего цвета с капюшоном, трико, кроссовки тёмные, панама светлая либо чёрная кепка.
Страдает потерей памяти. Плохо ориентируется на местности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)29-53-70, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
Страдающий потерей памяти пенсионер пропал в Бурятии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
80-летний мужчина пропал 25 августа
Также снизилось число ДТП, когда водители скрывались с места
В выходные состоится очередной рейд ГИБДД
Ребёнка госпитализировали с травмами головы
Об этом нарушителе в полицию сообщили очевидцы
Молодой человек разбивал припаркованную машину, а затем переключился на прохожего
Пожар тушили доброволец и местные жители
Умершему было всего 33 года
Пропавшая Фарида также может представляться именем Наталья
Авария произошла на Трубачеева
Заблудившуюся женщину искали родные и спасатели
Дети рвут одежду, пробираясь через обломки моста
Круг контактных лиц заражённых составляет почти 1,5 тысячу человек
Ремонтные работы продолжатся сегодня
Происшествия, 26.08.2020
Группировка незаконно экспортировала лесоматериалы на 873 млн