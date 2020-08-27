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Страдающий потерей памяти пенсионер пропал в Бурятии

Страдающий потерей памяти пенсионер пропал в Бурятии
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
80-летний мужчина пропал 25 августа

Полицейские Бурятии разыскивают 80-летнего жителя села Иволгинск Николая Михайлова. Пенсионер ушёл из дома 25 августа около 15:00 и не вернулся.

Приметы: азиатской внешности, на вид 80 лет, рост 170-172 см, плотного телосложения.

Особые приметы: родинка под левым глазом, гематома под правым, на правой руке отсутствует средний палец, при ходьбе хромает.

Был одет: рубашка темно-синего цвета с капюшоном, трико, кроссовки тёмные, панама светлая либо чёрная кепка.

Страдает потерей памяти. Плохо ориентируется на местности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)29-53-70, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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