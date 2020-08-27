В выходные состоится очередной рейд ГИБДД
В предстоящие выходные дни в Бурятии пройдёт массовая проверка водителей. Сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей, а также будут проводить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года.
В Улан-Удэ проверка автомобилистов состоится в эту пятницу, 28 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах города. В мероприятии будут также задействованы представители добровольных народных дружин.
К местам массового отдыха населения в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах будут направлены дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС.
На прошлой неделе состоялся аналогичный рейд. Сотрудники ГИБДД проверили 417 транспортных средств. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены десять водителей. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством два водителя находящихся за рулём в состоянии опьянения, одному из которых грозит уголовная ответственность.
Фоторепортаж с рейда можно посмотреть по ссылке.
В Бурятии вновь устроят облаву на пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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