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В Бурятии вновь устроят облаву на пьяных водителей

В Бурятии вновь устроят облаву на пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В выходные состоится очередной рейд ГИБДД

В предстоящие выходные дни в Бурятии пройдёт массовая проверка водителей. Сотрудники ГИБДД будут выявлять пьяных водителей, а также будут проводить профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года.

В Улан-Удэ проверка автомобилистов состоится в эту пятницу, 28 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах города. В мероприятии будут также задействованы представители добровольных народных дружин.

К местам массового отдыха населения в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах будут направлены дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС.

На прошлой неделе состоялся аналогичный рейд. Сотрудники ГИБДД проверили 417 транспортных средств. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены десять водителей. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством два водителя находящихся за рулём в состоянии опьянения, одному из которых грозит уголовная ответственность.

Фоторепортаж с рейда можно посмотреть по ссылке.
ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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