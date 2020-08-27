В Иркутской области двухлетний мальчик выпал из окна

Ребёнка госпитализировали с травмами головы



Накануне в Тайшете в микрорайоне имени Мясникова из окна выпал мальчик. Ребёнок 1 год и 11 месяцев госпитализирован в районную больницу с травмами головы.



Семья ребёнка проживает в квартире на первом этаже. По предварительной информации, мальчик сидел за столом и смотрел телевизор, бабушка находилась рядом. Когда последняя отвернулась, ребёнок забрался на стол, стоящий рядом с открытым окном, облокотился на москитную сетку, вместе с которой выпал из окна.



- На сегодняшний день это уже 30-й случай выпадения несовершеннолетних из окон домов. С начала года в Иркутской области травмировано 29 детей и один погиб. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют взрослым обратить особое внимание на безопасность маленьких детей и не допускать их нахождение вблизи окон, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





