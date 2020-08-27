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В Иркутске пьяный водитель пытался проехать сквозь препятствие

В Иркутске пьяный водитель пытался проехать сквозь препятствие
Происшествия, 
Об этом нарушителе в полицию сообщили очевидцы

В Иркутске сотрудники полиции привлекли к ответственности пьяного водителя «Рено». Сообщение о нём поступило от очевидцев, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель упёрся в препятствие из шин, жал до упор на газ и пытался проехать сквозь это ограждение. Несмотря на то, что это не получалось, водитель всё газовал и газовал.

Прибывшие на место дорожные полицейские установили, что за рулём находился 52-летний местный житель. Когда его попросили выйти, он шатался и с трудом ворочал языком. Из его невнятного ответа стало ясно только, что он хотел «лечь спать».

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, водительского удостоверения нарушитель не имел, поскольку ранее судом был лишён этого права.

За ряд грубых нарушений правил дорожного движения инспекторы ГИБДД составили административные материалы. Действиям водителя будет дана правовая оценка.


водители алкогольное опьянение
 
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