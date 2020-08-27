Молодой человек разбивал припаркованную машину, а затем переключился на прохожего
В Улан-Удэ в первом часу ночи росгвардейцам поступило сообщение, что на улице Приречная молодой человек избивает мужчину.
Молодой человек даже при приближении служебного автомобиля продолжал избивать пожилого мужчину. Росгвардейцы утихомирили нападавшего и вызвали скорую помощь для потерпевшего. А агрессивного молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Как было установлено, пожилой мужчина, проживающий на Кирзаводе, возвращался домой и, проходя по улице Приречной, увидел, как молодой человек разбивает припаркованный автомобиль.
Он сделал замечание, и молодой человек с машины переключился на мужчину и начал его избивать. Нападавший разбил ему голову, ударив об автомобиль.
Правоохранителей вызвали жильцы дома, которые услышали шум и крики. У автомобиля задержанный оторвал молдинг на крыше, разбил лобовое и боковое стекло.
Агрессивный улан-удэнец разбил голову пенсионеру из-за замечания
Происшествия, Фото:
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