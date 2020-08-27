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В Бурятии сгорело зимовье

В Бурятии сгорело зимовье
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар тушили доброволец и местные жители

В ночь с 26 на 27 августа в селе Хасурта Хоринского района произошёл пожар в зимовье. Ввиду значительной удаленности пожарной части, расположенной в селе Тэгда, первым на тушение возгорания прибыл добровольный пожарный из Хасурты.

К этому моменту горела крыша, огонь переходил внутрь строения. Добровольный пожарный сдерживал пламя до прибытия основных сил пожарной охраны. Местные жители помогали тушить возгорание.

- Благодаря оперативной работе распространение пожара на забор и жилой дом, находящийся в 10 метрах, не было допущено. В результате пожара уничтожена крыша, строение выгорело изнутри, сгорели вещи внутри зимовья, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.



пожар
 
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