Пожар тушили доброволец и местные жители
В ночь с 26 на 27 августа в селе Хасурта Хоринского района произошёл пожар в зимовье. Ввиду значительной удаленности пожарной части, расположенной в селе Тэгда, первым на тушение возгорания прибыл добровольный пожарный из Хасурты.
К этому моменту горела крыша, огонь переходил внутрь строения. Добровольный пожарный сдерживал пламя до прибытия основных сил пожарной охраны. Местные жители помогали тушить возгорание.
- Благодаря оперативной работе распространение пожара на забор и жилой дом, находящийся в 10 метрах, не было допущено. В результате пожара уничтожена крыша, строение выгорело изнутри, сгорели вещи внутри зимовья, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара послужил перекал трубы дымохода.
В Бурятии сгорело зимовье
Происшествия, Фото:
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