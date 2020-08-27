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В Бурятии пропала сборщица грибов с выключенным телефоном

В Бурятии пропала сборщица грибов с выключенным телефоном
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заблудившуюся женщину идут родные и спасатели

Накануне, 26 августа, в лесу в Бурятии заблудилась женщина. О пропавшей сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».

В 10 часов утра жительница города Гусиноозёрск в группе из четырёх человек пошла в лес за грибами в район села Калинишна, в сторону кладбища в Кяхтинском районе Бурятии.

В 14:00 трое сборщиков дикоросов встретились, стали звонить ей, но телефон женщины недоступен.

Ведутся поиски. Женщину ищут 12 человек знакомых и родственников и 4 человека Гусиноозёрского поисково-спасательного отряда.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Кяхтинском районе Бурятии спасли заблудившегося мужчину, он провёл в лесу три дня. Выжить ему помогло зимовье, на которое он наткнулся, блуждая по лесу.
пропавшие без вести Лес
 
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