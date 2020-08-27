В Бурятии дети добираются до школы через разрушенный мост

- Скоро школа, наши дети снова будут прыгать и цепляться за обломки моста, чтобы перейти речку. Ведь подвоз с утра и в обед для учеников среднего звена. Старшеклассников на автобус не берут с утра, а после уроков рейсы закончились. Хочется, чтобы их одежда не рвалась при переходе через дамбу, - пожаловались сельчане.







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Проблему прокомментировал заместитель главы района по развитию инфраструктуры Артём Митапов.

Жители Бичурского района Бурятии пожаловались на разрушенный мост через реку Бичура. Жалобы и ответы на них опубликовали в группе «Бичура-инфо.27/7».- Дамба через реку Бичура находится в аварийном состоянии, переходить по нему запрещено и опасно. Сейчас ФГБУ «Управление Бурятмелиоводхоз» проводит кадастровые работы по постановке данного объекта на кадастровый учёт, для того, чтобы оформить право собственности и включить его в федеральную программу, а затем отремонтировать. Дальше вверх по реке есть пешеходный мост. Он построен хозспособом, нигде на балансе не состоит. Планируем на этой неделе отремонтировать его хозспособом, материал есть. К 1 сентября по нему можно будет ходить, - заверил Артём Митапов.Начальник районного управления образования Николай Иванов сообщил, что Бичурскую школу №2 в грядущем учебном году планируется подвоз детей с улице Кирова и Маскова в количестве 63 человек. Первый и второй рейсы для учащихся 1-5 классов. Третий рейс для учащихся с 1 по 11 классы, которые не смогут пройти реку Бичура (район дамбы), в количестве 21 человек.Автобус в технически исправном состоянии. Прошёл проверку и допуск ГИБДД.