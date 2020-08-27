Ремонтные работы продолжатся сегодня
26 августа в 22:37 из-за обрыва проводов деревом между опорами произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители переулка Нового, частично ул. Новая, пер. Иволгинский.
Подключение потребителей проводилось поэтапно. Сегодня около трёх часов ночи провели ревизию, заменили предохранитель рубильника. Электроэнергия восстановлена потребителям ул. Новая, пер. Иволгинский. Время отключения составило более четырёх часов.
Продолжение ремонтных работ запланировано на сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.
Оборвавшийся провод оставил дома улан-удэнцев без света
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети рвут одежду, пробираясь через обломки моста
Круг контактных лиц заражённых составляет почти 1,5 тысячу человек
Умершему было всего 33 года
Ремонтные работы продолжатся сегодня
Группировка незаконно экспортировала лесоматериалы на 873 млн
Неизвестный вернул одни украденные кроссовки, но стащил другие
Бочку украли у 92-летнего ветерана
Но зона поисков огромна
Люди жалуются на отсутствующий забор на кладбище
Мужчина не отдавал отчёт своим действиям
Мужчина избивал парня полчаса
Они угнали автомобиль в Чите
Он звонил пенсионерам и представлялся родственником, попавшим в беду
После происшествия мужчина убежал
Сейчас четырёхлетний малыш находится в реанимации