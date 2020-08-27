Оборвавшийся провод оставил дома улан-удэнцев без света

Ремонтные работы продолжатся сегодня



26 августа в 22:37 из-за обрыва проводов деревом между опорами произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители переулка Нового, частично ул. Новая, пер. Иволгинский.



Подключение потребителей проводилось поэтапно. Сегодня около трёх часов ночи провели ревизию, заменили предохранитель рубильника. Электроэнергия восстановлена потребителям ул. Новая, пер. Иволгинский. Время отключения составило более четырёх часов.



Продолжение ремонтных работ запланировано на сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.







