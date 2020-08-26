Группировка незаконно экспортировала лесоматериалы на 873 млн
Иркутская таможня выявила новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 млн рублей, совершённые организованной преступной группой. Таким образом, общая стоимость незаконно экспортированных ОПГ лесоматериалов достигла 873 млн рублей.
Для вывоза леса преступники регистрировали в Иркутске фиктивные компании и заключали большое количество внешнеэкономических контрактов с китайскими фирмами. В 2019-2020 годах в рамках договоров экспортировались пиломатериалы хвойных пород неизвестного происхождения. В контрольные органы представлялись подложные документы и сведения.
Так, удалось установить две новые фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Через них члены ОПГ экспортировали по подложным документам 36,5 тыс. кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения на общую сумму около 244 млн рублей.
- По данным фактам Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Кроме того, еще два уголовных дела – по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – возбуждены по фактам предоставления в государственный орган данных и документов, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Иркутская таможня выявила контрабанду леса на 244 млн рублей
Происшествия, Фото:
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