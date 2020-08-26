Неизвестный вернул одни украденные кроссовки, но стащил другие
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в краже обуви из спортивного магазина на улице Жердева. Кража произошла вечером 21 августа. Неизвестный украл кроссовки черно-жёлтого цвета. Вместо них он положил в коробку другие – как выяснилось, украденные из того же магазина несколькими днями ранее.
Ущерб составил около восьми тысяч рублей. В новой обуви вор покинул помещение, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы разыскиваемого: мужчина азиатской внешности, на вид 30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет во всё чёрное.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(924)353-77-28, 8(9025)31-00-31 или 102 (112).
В Улан-Удэ ищут неординарного вора
Происшествия, Фото:
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