Люди жалуются на отсутствующий забор на кладбище
Жители Кижингинского района Бурятии пожаловались на разобранный забор на кладбище в селе Кижинга. На не огороженную территорию забредают коровы и другие животные. Проблему озвучили в группе «Кижинга-инфо. 24/7».
- Кладбище Кижинги не огорожено, забор разобран. Коровы ходят. Прошу принять меры, - пожаловались местные жители.
На вопрос ответил замглавы администрации Аюр Мункоев. Он сообщил, что ограждение появится в сентябре.
Коровы вытаптывают кладбище в Бурятии
Происшествия, Фото:
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