Коровы вытаптывают кладбище в Бурятии

Люди жалуются на отсутствующий забор на кладбище



Жители Кижингинского района Бурятии пожаловались на разобранный забор на кладбище в селе Кижинга. На не огороженную территорию забредают коровы и другие животные. Проблему озвучили в группе «Кижинга-инфо. 24/7».



- Кладбище Кижинги не огорожено, забор разобран. Коровы ходят. Прошу принять меры, - пожаловались местные жители.



На вопрос ответил замглавы администрации Аюр Мункоев. Он сообщил, что ограждение появится в сентябре.







