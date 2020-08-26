 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

Коровы вытаптывают кладбище в Бурятии

Коровы вытаптывают кладбище в Бурятии
Происшествия,  Фото:Байкал-Daily
Люди жалуются на отсутствующий забор на кладбище

Жители Кижингинского района Бурятии пожаловались на разобранный забор на кладбище в селе Кижинга. На не огороженную территорию забредают коровы и другие животные. Проблему озвучили в группе «Кижинга-инфо. 24/7».

- Кладбище Кижинги не огорожено, забор разобран. Коровы ходят. Прошу принять меры, - пожаловались местные жители.

На вопрос ответил замглавы администрации Аюр Мункоев. Он сообщил, что ограждение появится в сентябре.



коровы кладбище
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ищут неординарного вора
В Улан-Удэ ищут неординарного вора
Происшествия, 26.08.2020
Неизвестный вернул одни украденные кроссовки, но стащил другие
Коровы вытаптывают кладбище в Бурятии
Коровы вытаптывают кладбище в Бурятии
Происшествия, 26.08.2020
Люди жалуются на отсутствующий забор на кладбище  
Жителей Иркутской области обманывал заключённый из Новосибирска
Жителей Иркутской области обманывал заключённый из Новосибирска
Происшествия, 26.08.2020
Он звонил пенсионерам и представлялся родственником, попавшим в беду
В Забайкалье после нападения собаки на ребёнка возбудили уголовное дело
В Забайкалье после нападения собаки на ребёнка возбудили уголовное дело
Происшествия, 26.08.2020
Сейчас четырёхлетний малыш находится в реанимации
В Улан-Удэ друзья детства обокрали и ограбили друг друга
В Улан-Удэ друзья детства обокрали и ограбили друг друга
Происшествия, 26.08.2020
Всё произошло из-за золотого обручального кольца
В Бурятии прекратили поиски утонувших граждан Монголии
В Бурятии прекратили поиски утонувших граждан Монголии
Происшествия, 26.08.2020
Поиски приостановили до выяснения новых обстоятельств

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^