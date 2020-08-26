Мужчина не отдавал отчёт своим действиям
36-летний житель города Киренск признан виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры».
7 ноября 2019 года мужчина позвонил в call-центр «Вымпелком» в Перми и сообщил о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.
Мужчина свою вину в совершении преступления признал. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, подсудимый не мог осознавать фактический характер совершаемого деяния и руководить своими действиями.
Суд вынес постановление об освобождении мужчины от уголовной ответственности. Он отправлен на принудительное лечение, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Лжетеррориста из Иркутской области отправили на принудительное лечение
Происшествия, Фото:
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