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Лжетеррориста из Иркутской области отправили на принудительное лечение

Лжетеррориста из Иркутской области отправили на принудительное лечение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина не отдавал отчёт своим действиям

36-летний житель города Киренск признан виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры».

7 ноября 2019 года мужчина позвонил в call-центр «Вымпелком» в Перми и сообщил о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

Мужчина свою вину в совершении преступления признал. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, подсудимый не мог осознавать фактический характер совершаемого деяния и руководить своими действиями.

Суд вынес постановление об освобождении мужчины от уголовной ответственности. Он отправлен на принудительное лечение, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
ложное минирование
 
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