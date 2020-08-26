Мужчина избивал парня полчаса
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Улан-Удэ, который обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В драке погиб сын начальника одного из отделов управления уголовного розыска МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», жестокое преступление произошло в ноябре 2019 года. По версии следствия, мужчина распивал спиртное в баре в 41-м квартале. Здесь он познакомился с девушкой из компании молодых людей. Под утро он стал обвинять её в краже денег. За неё вступился 21-летний парень из компании.
Во время ссоры мужчина жестоко избил заступавшегося молодого человека, нанеся ему свыше 50 ударов руками и ногами.
Сегодня в пресс-службе республиканской прокуратуры добавили, что мужчина избивал парня полчаса, вплоть до его задержания сотрудниками полиции. Доставленный в медицинское учреждение молодой человек от полученных травм скончался.
Обвиняемый был заключен под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
В Улан-Удэ убийце сына полицейского грозит пожизненное
Происшествия, Фото:
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