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В Улан-Удэ убийце сына полицейского грозит пожизненное

В Улан-Удэ убийце сына полицейского грозит пожизненное
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина избивал парня полчаса

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Улан-Удэ, который обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В драке погиб сын начальника одного из отделов управления уголовного розыска МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», жестокое преступление произошло в ноябре 2019 года. По версии следствия, мужчина распивал спиртное в баре в 41-м квартале. Здесь он познакомился с девушкой из компании молодых людей. Под утро он стал обвинять её в краже денег. За неё вступился 21-летний парень из компании.

Во время ссоры мужчина жестоко избил заступавшегося молодого человека, нанеся ему свыше 50 ударов руками и ногами.

Сегодня в пресс-службе республиканской прокуратуры добавили, что мужчина избивал парня полчаса, вплоть до его задержания сотрудниками полиции. Доставленный в медицинское учреждение молодой человек от полученных травм скончался.

Обвиняемый был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.



убийство
 
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