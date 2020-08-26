Они угнали автомобиль в Чите
В Чите раскрыли угон машины «УАЗ Патриот» и кражу из салона авто, которые совершили жители Якутии.
Неизвестные проникли на территорию частного домовладения в микрорайоне Девичья сопка и угнали из незапертого гаража «УАЗ». Ключи от машины находились в замке зажигания. Ориентировка на автомобиль была передана наружным нарядам полиции. На её задержание были ориентированы также сотрудники соседних регионов.
В результате полицейским удалось обнаружить и задержать машину на территории Еравнинского района Бурятии. В автомобиле находились водитель и пассажир, оба ранее судимые жители Якутии. Читинские полицейские доставили мужчин в краевую столицу.
Установлено, что подозреваемые прибыли в Забайкальский край накануне совершения угона. Ночью они разбили окно другого автомобиля, попытались его угнать, но не смогли запустить двигатель и, украв из салона вещи, скрылись. Затем молодые люди перепрыгнули через забор попавшегося на пути частного дома и обнаружили незакрытый гараж, проникнув в который, совершили угон «УАЗа».
Возбуждены уголовные дела. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Бурятии задержали угонщиков из Якутии
Происшествия, Фото:
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