Жителей Иркутской области обманывал заключённый из Новосибирска

Он звонил пенсионерам и представлялся родственником, попавшим в беду



В Иркутской области пресекли деятельность подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. В настоящий момент установлено 11 эпизодов мошенничества.



По версии полицейских, 30-летний мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы в Новосибирске, использовал незаконно полученные в своё распоряжение сим-карты для звонков на домашние телефоны жителям Приангарья.



Мужчина общался исключительно с пенсионерами и от имени попавшего в беду родственника просил финансово помочь решить проблему.



- Доверчивые люди передавали деньги курьерам, которые переводили их на указанные подозреваемым счета. По данной схеме аферист обманывал жителей Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим составила более 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящий момент он этапирован в Иркутскую область. Возбуждены уголовные дела.



