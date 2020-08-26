Он звонил пенсионерам и представлялся родственником, попавшим в беду
В Иркутской области пресекли деятельность подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. В настоящий момент установлено 11 эпизодов мошенничества.
По версии полицейских, 30-летний мужчина, отбывая наказание в местах лишения свободы в Новосибирске, использовал незаконно полученные в своё распоряжение сим-карты для звонков на домашние телефоны жителям Приангарья.
Мужчина общался исключительно с пенсионерами и от имени попавшего в беду родственника просил финансово помочь решить проблему.
- Доверчивые люди передавали деньги курьерам, которые переводили их на указанные подозреваемым счета. По данной схеме аферист обманывал жителей Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим составила более 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящий момент он этапирован в Иркутскую область. Возбуждены уголовные дела.
Жителей Иркутской области обманывал заключённый из Новосибирска
Происшествия, Фото:
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