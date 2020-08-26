После происшествия мужчина убежал
Утром 25 августа полицейские города Усолье-Сибирское получили сообщение о поджоге. Возгорание произошло в частном двухквартирном деревянном доме.
Предварительно установлено, что пьяный бывший сожитель хозяйки одной из квартир, на фоне возникшей ссоры, поджог квартиру и скрылся. Возгорание женщина ликвидировала самостоятельно, однако часть имущества была повреждена.
В течение нескольких часов сотрудниками ППС виновник был задержан. 35-летний, ранее неоднократно судимый мужчина дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области мужчина едва не спалил квартиру бывшей сожительницы
Происшествия, Фото:
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