В Иркутской области мужчина едва не спалил квартиру бывшей сожительницы

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

После происшествия мужчина убежал



Утром 25 августа полицейские города Усолье-Сибирское получили сообщение о поджоге. Возгорание произошло в частном двухквартирном деревянном доме.



Предварительно установлено, что пьяный бывший сожитель хозяйки одной из квартир, на фоне возникшей ссоры, поджог квартиру и скрылся. Возгорание женщина ликвидировала самостоятельно, однако часть имущества была повреждена.



В течение нескольких часов сотрудниками ППС виновник был задержан. 35-летний, ранее неоднократно судимый мужчина дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





