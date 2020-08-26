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В Иркутской области мужчина едва не спалил квартиру бывшей сожительницы

В Иркутской области мужчина едва не спалил квартиру бывшей сожительницы
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
После происшествия мужчина убежал

Утром 25 августа полицейские города Усолье-Сибирское получили сообщение о поджоге. Возгорание произошло в частном двухквартирном деревянном доме.

Предварительно установлено, что пьяный бывший сожитель хозяйки одной из квартир, на фоне возникшей ссоры, поджог квартиру и скрылся. Возгорание женщина ликвидировала самостоятельно, однако часть имущества была повреждена.

В течение нескольких часов сотрудниками ППС виновник был задержан. 35-летний, ранее неоднократно судимый мужчина дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


Иркутская область пожар
 
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