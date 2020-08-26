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В Бурятии возобновили поиски загадочно пропавшего мужчины

В Бурятии возобновили поиски загадочно пропавшего мужчины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ранее спасатели нашли только машину

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в Баунтовском районе Бурятии житель села Романовка отдыхал на берегу реки Витим со своими товарищами. Ближе к вечеру друзья направились в магазин. Мужчина остался один на берегу, обещая подъехать к товарищам на машине. Больше его не видели.

По одной из версий, машина с находившимся внутри мужчиной скатилась по берегу в реку, а человек не смог выбраться.

6 августа спасатели нашли машину пропавшего мужчину. Она находилась в четырёх км от места происшествия.

Поиски были приостановлены.

Вчера в 10 часов утра спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вновь выехали на поиски. Сегодня запланировано возобновление поисковых работ, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


пропавшие без вести
 
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