Ранее спасатели нашли только машину
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в Баунтовском районе Бурятии житель села Романовка отдыхал на берегу реки Витим со своими товарищами. Ближе к вечеру друзья направились в магазин. Мужчина остался один на берегу, обещая подъехать к товарищам на машине. Больше его не видели.
По одной из версий, машина с находившимся внутри мужчиной скатилась по берегу в реку, а человек не смог выбраться.
6 августа спасатели нашли машину пропавшего мужчину. Она находилась в четырёх км от места происшествия.
Поиски были приостановлены.
Вчера в 10 часов утра спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вновь выехали на поиски. Сегодня запланировано возобновление поисковых работ, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии возобновили поиски загадочно пропавшего мужчины
Происшествия, Фото:
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