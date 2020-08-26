По грибы пошла 80-летняя женщина
Накануне вечером в лесу в районе села Топка Бичурского района Бурятии потерялась 80-летняя бабушка. Утром она ушла за грибами и не вернулась.
На поиски задействовано 20 местных жителей и пять сотрудников от Бичурского лесхоза. На место поисков выдвинулся также отряд Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Через 20 минут женщина вышла из леса самостоятельно, её состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Кабанском районе Бурятии спасли заблудившегося в лесу мужчину, которому посчастливилось наткнуться на зимовье.
В Бурятии бабушка заблудилась в лесу, пока собирала грибы
Происшествия, Фото:
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