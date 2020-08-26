Квартира полностью уничтожена, также пострадало жильё соседей
В Иркутске накануне в полицию поступило сообщение, что ночью неизвестный по пожарной лестнице проник в квартиру дома по улице Сибирских Партизан. Полицейские задержали подозреваемого - им оказался ранее судимый 32-летний иркутянин.
Выяснилось, что задержанный попал в квартиру через форточку на балконе третьего этажа. Он украл норковую шубу, мужские часы, браслет и различные гаджеты. Перед тем, как покинуть место преступления, домушник поджёг вещи в зале и на кухне, чтобы уничтожить следы преступления.
- Украденное имущество, оцениваемое в размере ста тысяч рублей, изъято в комиссионном магазине. Также устанавливается сумма ущерба полностью уничтоженной квартиры потерпевшего и пострадавших соседних квартир, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Иркутянин обчистил квартиру и поджёг, чтобы скрыть следы
Происшествия, Фото:
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