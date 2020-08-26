В Бурятии на священной горе незаконно добывали грунт и щебень

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

На место выезжала специальная комиссия



Житель СНТ «Ручеёк» в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии забил тревогу из-за того, что на священной горе неизвестные открыли целый карьер по добыче щебня и грунта. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».



- Около нас находится священная гора, где находится почитаемый всеми буддистами субурган. Там же находятся две сотовые вышки. Тревогу вызывает другое. Там открыли целый карьер по добыче щебня и грунта. Работает экскаватор. Подъезжают 20-тонные самосвалы, которые, загрузившись, уезжают. Вопрос: есть ли у этой организации лицензия на разработку именно на этой священной горе. Скоро сотовые вышки упадут. Надо прекратить эту добычу и рекультивировать почву, - обратился мужчина.



После его обращения на место выезжала специальная комиссия.



- По обращению жителя поселения Николаевское 20 августа проведено рейдовое обследование комиссией в составе: представителей прокуратуры, Бурприроднадзора, специалистов районной и сельской администрации. В ходе обследования факт добычи ОПИ (общераспространенные полезные ископаемые – прим. ред.) подтвердился, но техники, производящей добычу ОПИ, на месте не обнаружено, - сообщил консультант Бурприроднадзора Анатолий Шадрин.



Свидетелей, имеющих информацию по организации, добывающей там щебень и грунт, не установили.



Жителей просят фиксировать нарушителей на фото и видео и направлять материалы в Бурприроднадзор по тел. 8(3012) 44-44-97 или прокуратуру района. Так нарушителей смогут привлечь к административной ответственности.

