На место выезжала специальная комиссия
Житель СНТ «Ручеёк» в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии забил тревогу из-за того, что на священной горе неизвестные открыли целый карьер по добыче щебня и грунта. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».
- Около нас находится священная гора, где находится почитаемый всеми буддистами субурган. Там же находятся две сотовые вышки. Тревогу вызывает другое. Там открыли целый карьер по добыче щебня и грунта. Работает экскаватор. Подъезжают 20-тонные самосвалы, которые, загрузившись, уезжают. Вопрос: есть ли у этой организации лицензия на разработку именно на этой священной горе. Скоро сотовые вышки упадут. Надо прекратить эту добычу и рекультивировать почву, - обратился мужчина.
После его обращения на место выезжала специальная комиссия.
- По обращению жителя поселения Николаевское 20 августа проведено рейдовое обследование комиссией в составе: представителей прокуратуры, Бурприроднадзора, специалистов районной и сельской администрации. В ходе обследования факт добычи ОПИ (общераспространенные полезные ископаемые – прим. ред.) подтвердился, но техники, производящей добычу ОПИ, на месте не обнаружено, - сообщил консультант Бурприроднадзора Анатолий Шадрин.
Свидетелей, имеющих информацию по организации, добывающей там щебень и грунт, не установили.
Жителей просят фиксировать нарушителей на фото и видео и направлять материалы в Бурприроднадзор по тел. 8(3012) 44-44-97 или прокуратуру района. Так нарушителей смогут привлечь к административной ответственности.
В Бурятии на священной горе незаконно добывали грунт и щебень
Происшествия, Фото:
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