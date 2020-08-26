 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Бурятии на священной горе незаконно добывали грунт и щебень

В Бурятии на священной горе незаконно добывали грунт и щебень
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На место выезжала специальная комиссия

Житель СНТ «Ручеёк» в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии забил тревогу из-за того, что на священной горе неизвестные открыли целый карьер по добыче щебня и грунта. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо».

- Около нас находится священная гора, где находится почитаемый всеми буддистами субурган. Там же находятся две сотовые вышки. Тревогу вызывает другое. Там открыли целый карьер по добыче щебня и грунта. Работает экскаватор. Подъезжают 20-тонные самосвалы, которые, загрузившись, уезжают. Вопрос: есть ли у этой организации лицензия на разработку именно на этой священной горе. Скоро сотовые вышки упадут. Надо прекратить эту добычу и рекультивировать почву, - обратился мужчина.

После его обращения на место выезжала специальная комиссия.

- По обращению жителя поселения Николаевское 20 августа проведено рейдовое обследование комиссией в составе: представителей прокуратуры, Бурприроднадзора, специалистов районной и сельской администрации. В ходе обследования факт добычи ОПИ (общераспространенные полезные ископаемые – прим. ред.) подтвердился, но техники, производящей добычу ОПИ, на месте не обнаружено, - сообщил консультант Бурприроднадзора Анатолий Шадрин.

Свидетелей, имеющих информацию по организации, добывающей там щебень и грунт, не установили.

Жителей просят фиксировать нарушителей на фото и видео и направлять материалы в Бурприроднадзор по тел. 8(3012) 44-44-97 или прокуратуру района. Так нарушителей смогут привлечь к административной ответственности.
буддизм экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин обчистил квартиру и поджёг, чтобы скрыть следы
Иркутянин обчистил квартиру и поджёг, чтобы скрыть следы
Происшествия, 26.08.2020
Квартира полностью уничтожена, также пострадало жильё соседей  
В Улан-Удэ росгвардейца наградили за спасение женщины
В Улан-Удэ росгвардейца наградили за спасение женщины
Происшествия, 26.08.2020
Сержанту полиции Мунко Жалсанову вручили медаль «За спасение»
На Байкале в столкновении тепловоза с ручной дрезиной погибли два человека
На Байкале в столкновении тепловоза с ручной дрезиной погибли два человека
Происшествия, 26.08.2020
Трагедия произошла на Кругобайкальской железной дороге
В Улан-Удэ ремонтник обчистил хозяйку квартиры
В Улан-Удэ ремонтник обчистил хозяйку квартиры
Происшествия, 26.08.2020
Бригаду строителей женщина нашла по объявлению в Сети
В Иркутске ищут авторов видео с героем-полицейским, проехавшим на крыше авто
Происшествия, 26.08.2020
Водитель машины барсеточников пытался сбросить полицейского на скорости
В Бурятии коноплю собрал 66-летний хабаровчанин
В Бурятии коноплю собрал 66-летний хабаровчанин
Происшествия, 26.08.2020
Он собрал её, когда возвращался на автомобиле домой
Заблудившийся в лесу мужчина выжил благодарю зимовью
Заблудившийся в лесу мужчина выжил благодарю зимовью
Происшествия, 26.08.2020
Пропавший мужчина находился в лесу с воскресенья
В Бурятии 57 человек заболели опасными инфекциями из-за клещей
В Бурятии 57 человек заболели опасными инфекциями из-за клещей
Происшествия, 26.08.2020
Укусы зарегистрированы в 21 районе и Улан-Удэ
В Бурятии подросток на ВАЗе попал в ДТП
В Бурятии подросток на ВАЗе попал в ДТП
Происшествия, 26.08.2020
Несовершеннолетний водитель оказался в кювете
В Бурятии грузовик насмерть сбил пенсионера
В Бурятии грузовик насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 26.08.2020
В Бурятии произошло два наезда на пешеходов, один не выжил

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^