Телефон вор украл у знакомой
В Кабанском районе Бурятии раскрыли кражу сотового телефона стоимостью 11 тысяч у 43-летней жительницы села Кудара. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как выяснилось, 22-летний молодой человек вместе с приятелем зашли домой к знакомой. Обнаружив, что хозяйка спит, гость забрал со стола её сотовый телефон.
Он признался полицейским, что незадолго до кражи потерял свой телефон и планировал пользоваться украденный. Но затем узнал, что хозяйка гаджета обратилась в полицию. Тогда вор выбросил телефон, испугавшись уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Укравший телефон житель Бурятии испугался и выбросил его
Происшествия, Фото:
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