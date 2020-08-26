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Укравший телефон житель Бурятии испугался и выбросил его

Укравший телефон житель Бурятии испугался и выбросил его
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Телефон вор украл у знакомой

В Кабанском районе Бурятии раскрыли кражу сотового телефона стоимостью 11 тысяч у 43-летней жительницы села Кудара. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как выяснилось, 22-летний молодой человек вместе с приятелем зашли домой к знакомой. Обнаружив, что хозяйка спит, гость забрал со стола её сотовый телефон.

Он признался полицейским, что незадолго до кражи потерял свой телефон и планировал пользоваться украденный. Но затем узнал, что хозяйка гаджета обратилась в полицию. Тогда вор выбросил телефон, испугавшись уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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