В Улан-Удэ ремонтник обчистил хозяйку квартиры

Бригаду строителей женщина нашла по объявлению в Сети



В конце июля жительница Улан-Удэ уехала отдыхать на Байкал, так как в квартире проводился ремонт. Бригаду рабочих хозяйка нашла по объявлению в интернете. По приезду 20 августа она приняла работу и рассчиталась с бригадой.



После их ухода она обнаружила пропажу посуды, мебели и строительных инструментов. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали вора – 40-летнего ранее судимого горожанина, подрабатывающего ремонтом квартир.



Украденное сотрудники полиции изъяли и вернули владелице, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





