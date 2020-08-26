Бригаду строителей женщина нашла по объявлению в Сети
В конце июля жительница Улан-Удэ уехала отдыхать на Байкал, так как в квартире проводился ремонт. Бригаду рабочих хозяйка нашла по объявлению в интернете. По приезду 20 августа она приняла работу и рассчиталась с бригадой.
После их ухода она обнаружила пропажу посуды, мебели и строительных инструментов. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали вора – 40-летнего ранее судимого горожанина, подрабатывающего ремонтом квартир.
Украденное сотрудники полиции изъяли и вернули владелице, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ ремонтник обчистил хозяйку квартиры
Происшествия, Фото:
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