 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Улан-Удэ ремонтник обчистил хозяйку квартиры

В Улан-Удэ ремонтник обчистил хозяйку квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бригаду строителей женщина нашла по объявлению в Сети

В конце июля жительница Улан-Удэ уехала отдыхать на Байкал, так как в квартире проводился ремонт. Бригаду рабочих хозяйка нашла по объявлению в интернете. По приезду 20 августа она приняла работу и рассчиталась с бригадой.

После их ухода она обнаружила пропажу посуды, мебели и строительных инструментов. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали вора – 40-летнего ранее судимого горожанина, подрабатывающего ремонтом квартир.

Украденное сотрудники полиции изъяли и вернули владелице, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Заблудившийся в лесу мужчина выжил благодарю зимовью
Заблудившийся в лесу мужчина выжил благодарю зимовью
Происшествия, 26.08.2020
Пропавший мужчина находился в лесу с воскресенья
В Бурятии 57 человек заболели опасными инфекциями из-за клещей
В Бурятии 57 человек заболели опасными инфекциями из-за клещей
Происшествия, 26.08.2020
Укусы зарегистрированы в 21 районе и Улан-Удэ
В Бурятии подросток на ВАЗе попал в ДТП
В Бурятии подросток на ВАЗе попал в ДТП
Происшествия, 26.08.2020
Несовершеннолетний водитель оказался в кювете
В Бурятии грузовик насмерть сбил пенсионера
В Бурятии грузовик насмерть сбил пенсионера
Происшествия, 26.08.2020
В Бурятии произошло два наезда на пешеходов, один не выжил
В Бурятии коронавирусом заболел ещё 41 человек
В Бурятии коронавирусом заболел ещё 41 человек
Происшествия, 26.08.2020
Темпы заражения COVID-19 пока не снижаются
В сотых кварталах Улан-Удэ дважды отключали воду
В сотых кварталах Улан-Удэ дважды отключали воду
Происшествия, 26.08.2020
В одном из случаев без горячей воды остались 29 домов
В пригороде Улан-Удэ горела баня
В пригороде Улан-Удэ горела баня
Происшествия, 25.08.2020
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки
В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок
В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок
Происшествия, 25.08.2020
За рулём находился несовершеннолетний без водительских прав
В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо
В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо
Происшествия, 25.08.2020
На место вызвали скорую помощь
В Забайкалье могут ужесточить ограничительные меры по COVID-19
В Забайкалье могут ужесточить ограничительные меры по COVID-19
Происшествия, 25.08.2020
Роспотребнадзор призывает забайкальцев соблюдать необходимые меры
В Бурятии затопило офисы на «Арбате»
В Бурятии затопило офисы на «Арбате»
Происшествия, 25.08.2020
О том, что так и произойдёт, специалисты предупреждали ещё несколько месяцев назад

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^