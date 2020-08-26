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В Иркутске ищут авторов видео с героем-полицейским, проехавшим на крыше авто

Происшествия, 
Водитель машины барсеточников пытался сбросить полицейского на скорости

В Иркутске продолжают расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении полицейского, которого преступники провезли на крыше автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 5 февраля 2020 года. Сотрудники уголовного розыска задержали четырёх подозреваемых в хищении имущества из иномарки. Барсеточники оказали активное сопротивление полицейским попытались скрыться на автомобиле «Хонда».

Пытаясь остановить водителя, один из оперуполномоченных запрыгнул на капот, а затем забрался на крышу авто подозреваемых. Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные манёвры, чтобы сбросить полицейского, в том числе выезжал на встречную полосу и проезжал перекрёстки на «красный».

Свидетелями инцидента стали десятки прохожих и автомобилистов, разместивших записи с камер видеорегистраторов в социальных сетях.

Спустя некоторое время автомобиль был остановлен, все находившиеся в нём молодые люди задержаны. Ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас следователи ищут очевидцев произошедшего и авторов видео в социальных сетях. Их просят обратиться в следственный отдел по Ленинскому району Иркутска, расположенный по адресу: улица Жукова, 7. Или позвонить по телефонам: 8 (3952) 32-45-93, 8-904-116-15-55
следователи полиция
 
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