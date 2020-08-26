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В Бурятии коноплю собрал 66-летний хабаровчанин

В Бурятии коноплю собрал 66-летний хабаровчанин
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он собрал её, когда возвращался на автомобиле домой

Утром 24 августа на трассе «Байкал» недалеко от села Мухоршибирь в Бурятии сотрудники ДПС для проверки документов остановили иномарку. При осмотре автомобиля в салоне полицейские почувствовали характерный запах дикорастущей конопли. На вопрос, есть ли запрещённые вещества, 66-летний водитель добровольно выдал пакет с наркотиками, который находился в чемодане. Экспертиза установила, что это марихуана весом более 300 граммов.


Как выяснилось, житель Хабаровского края приезжал в гости к родственникам. На обратной дороге в Тарбагатайском районе он заготовил дикорастущую коноплю. Задержанный пояснил, он планировал использовать наркотики в личных целях. При этом от освидетельствования мужчина отказался. В связи с этим в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


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