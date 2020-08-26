Пропавший мужчина находился в лесу с воскресенья
Заблудившегося в лесу мужчину, которому посчастливилось наткнуться на зимовье, нашли. Об этом сообщила сегодня группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина пропал 23 августа недалеко от леса в селе Шазага Кяхтинского района Бурятии. Мужчина находился в лесу со своим отцом, но не вернулся во временный лагерь. Отец и сообщил, что сын пропал.
Потом мужчине удалось дозвониться до супруги и сообщить, что набрёл на зимовье. Координаты женщина сообщила спасателям.
На данный момент мужчина находится дома.
Заблудившийся в лесу мужчина выжил благодарю зимовью
Происшествия, Фото:
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