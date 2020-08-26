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Заблудившийся в лесу мужчина выжил благодарю зимовью

Заблудившийся в лесу мужчина выжил благодарю зимовью
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пропавший мужчина находился в лесу с воскресенья

Заблудившегося в лесу мужчину, которому посчастливилось наткнуться на зимовье, нашли. Об этом сообщила сегодня группе «Кяхта-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина пропал 23 августа недалеко от леса в селе Шазага Кяхтинского района Бурятии. Мужчина находился в лесу со своим отцом, но не вернулся во временный лагерь. Отец и сообщил, что сын пропал.

Потом мужчине удалось дозвониться до супруги и сообщить, что набрёл на зимовье. Координаты женщина сообщила спасателям.

На данный момент мужчина находится дома.



пропавшие без вести Лес
 
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