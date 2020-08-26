В Бурятии 57 человек заболели опасными инфекциями из-за клещей

Укусы зарегистрированы в 21 районе и Улан-Удэ



На 25 августа в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3379 человек. Среди обратившихся 32% детей.



Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ.



Зарегистрировано 57 случаев заболевания инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 27, клещевым бореллиозом – 12, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – 1.



От клещевого вирусного энцефалита привито более 60 тысяч человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

