Укусы зарегистрированы в 21 районе и Улан-Удэ
На 25 августа в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 3379 человек. Среди обратившихся 32% детей.
Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ.
Зарегистрировано 57 случаев заболевания инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 27, клещевым бореллиозом – 12, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – 1.
От клещевого вирусного энцефалита привито более 60 тысяч человек, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии 57 человек заболели опасными инфекциями из-за клещей
Происшествия, Фото:
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