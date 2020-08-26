В Бурятии в опрокинувшейся «Камри» пострадали женщина и подросток

Накануне днём в Закаменском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали женщина-водитель и 14-летний пассажир.
37-летняя женщина-водитель «Тойоты Камри» следовала по автодороге «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск». В трёх километрах от села Михайловка она не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась.
- В результате ДТП водитель и 14-летний пассажир с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло ещё три ДТП. В Тункинском районе получил травмы 17-летний водитель, опрокинувший свою легковушку в кювет. В Заиграевском районе под колёса автомобиля попал пьяный мужчина, шедший по проезжей части. В Селенгинском районе пенсионер, сбитый грузовик, не выжил.