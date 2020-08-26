Несовершеннолетний водитель оказался в кювете
Накануне в Тункинском районе Бурятии около 6 часов утра в ДТП попал несовершеннолетний водитель легковушки.
17-летний парень сел на руль «ВАЗ-2102». На автодороге «Култук – Монды» в трёх километрах от села Зун-Мурино юный водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два наезда на пешеходов. В Заиграевском районе под колёса автомобиля попал пьяный мужчина, шедший по проезжей части. В Селенгинском районе пенсионер, сбитый грузовик, не выжил.
В Бурятии подросток на ВАЗе попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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