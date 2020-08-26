В «сотых» квартала Улан-Удэ дважды отключали воду

В одном из случаев без горячей воды остались 29 домов



Накануне, 25 августа, в «сотых» квартала Улан-Удэ дважды отключали воду.



В 7:40 из-за неполадки была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям микрорайонов 111, 113. В 10:00 перевели насосное оборудование в ручной режим работы и возобновили подачу водоснабжения. Время отключения составило 2 часа 20 минут.



В 16:00 для устранения утечки на дренаже подающего и обратного трубопроводов была прекращена подача горячего водоснабжения потребителям 29 многоквартирных домов. Без воды остались жители 113 микрорайона – дома с 1 по 38. В 17:15 устранили утечку и возобновили подачу горячего водоснабжения всем потребителям. Время отключения составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.







