 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В «сотых» квартала Улан-Удэ дважды отключали воду

В «сотых» квартала Улан-Удэ дважды отключали воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В одном из случаев без горячей воды остались 29 домов

Накануне, 25 августа, в «сотых» квартала Улан-Удэ дважды отключали воду.

В 7:40 из-за неполадки была прекращена подача холодного водоснабжения потребителям микрорайонов 111, 113. В 10:00 перевели насосное оборудование в ручной режим работы и возобновили подачу водоснабжения. Время отключения составило 2 часа 20 минут.

В 16:00 для устранения утечки на дренаже подающего и обратного трубопроводов была прекращена подача горячего водоснабжения потребителям 29 многоквартирных домов. Без воды остались жители 113 микрорайона – дома с 1 по 38. В 17:15 устранили утечку и возобновили подачу горячего водоснабжения всем потребителям. Время отключения составило чуть более часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В «сотых» квартала Улан-Удэ дважды отключали воду
В «сотых» квартала Улан-Удэ дважды отключали воду
Происшествия, 26.08.2020
В одном из случаев без горячей воды остались 29 домов
В пригороде Улан-Удэ горела баня
В пригороде Улан-Удэ горела баня
Происшествия, 25.08.2020
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки
В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок
В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок
Происшествия, 25.08.2020
За рулём находился несовершеннолетний без водительских прав
В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо
В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо
Происшествия, 25.08.2020
На место вызвали скорую помощь
В Забайкалье могут ужесточить ограничительные меры по COVID-19
В Забайкалье могут ужесточить ограничительные меры по COVID-19
Происшествия, 25.08.2020
Роспотребнадзор призывает забайкальцев соблюдать необходимые меры
В Бурятии затопило офисы на «Арбате»
В Бурятии затопило офисы на «Арбате»
Происшествия, 25.08.2020
О том, что так и произойдёт, специалисты предупреждали ещё несколько месяцев назад
В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля
В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля
Происшествия, 25.08.2020
Раненый успел выбежать во двор, но там и скончался
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
Происшествия, 25.08.2020
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе
Устроивший гонки с полицией пьяный лихач в Братске слетел в кювет
Происшествия, 25.08.2020
Погоню за машиной пьяного водителя запечатлели на видео
В Улан-Удэ машина с номером «ТТТ» оказалась в числе нарушителей
В Улан-Удэ машина с номером «ТТТ» оказалась в числе нарушителей
Происшествия, 25.08.2020
Водители объезжают закрытые участки дороги по пешеходному переходу и тротуарам
В Бурятии «чёрные» лесорубы разбежались, бросив грузовик с древесиной
В Бурятии «чёрные» лесорубы разбежались, бросив грузовик с древесиной
Происшествия, 25.08.2020
Лесники собирались незаметно подкрасться и окружить нарушителей
В Бурятии пьяный лихач снёс столб и оставил без света село
В Бурятии пьяный лихач снёс столб и оставил без света село
Происшествия, 25.08.2020
Пьяный водитель устроил гонки по Гремячинску

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^