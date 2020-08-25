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В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо

В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На место вызвали скорую помощь

В Улан-Удэ пассажиру маршрутного автобуса стало плохо. О произошедшем очевидцы рассказали в паблике «Аноним 03».

- Сегодня была неожиданная ситуация. Утром на маршруте 40 молодому человеку стало плохо. Вызвали «скорую», с ним остался водитель маршрута. Хочется узнать, всё ли с ним в порядке? – спрашивает подписчик группы.

Но в комментариях за три часа не появилось подробностей произошедшего. Возможно, ситуация прояснится позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году произошёл похожий случай, но водитель тогда не проявил никакого внимания. В микроавтобусе поплохело девятилетней девочке. Папе пришлось выносить её на руках и набирать «скорую», но, несмотря на это, водитель не забыл попросить оплату за проезд.
общественный транспорт
 
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