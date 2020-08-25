Пожар произошёл ночью
Ночью 25 августа в улусе Аргада Курумканского района Бурятии загорелся амбар.
На момент прибытия пожарных строение горело полностью. Ввиду позднего обнаружения пожара спасти его не удалось. Амбар уничтожен на общей площади 36 кв. м., сгорели две холодильные камеры, находящиеся внутри.
Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии сгорел амбар с холодильниками
Происшествия, Фото:
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