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В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля

В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Раненый успел выбежать во двор, но там и скончался

В городе Бабушкин в Бурятии 22 августа ранним утром во дворе дома обнаружили тело 50-летного мужчины с колото-резаными ранениями шеи и груди. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 54-летний приятель покойного, с которым они незадолго до происшествия употребляли спиртные напитки. Задержанный в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах расправы.

По данным следствия, обвиняемый не имел постоянного места жительства и занимался бродяжничеством. За неделю до происшествия он повстречал знакомого, который приютил его у себя в доме.

21 августа приятели заработали немного денег, продав собранную в огороде малину, после чего купили спиртное, которое принялись вместе употреблять. Их застолье на фоне алкогольного опьянения перемежалось ссорами и потасовками. После полуночи во время очередной пьяной перепалки, произошедшей из-за незначительного повода, бездомный достал из своего вещмешка нож, напал и нанёс хозяину дома удары в шею и грудь.

Потерпевший, спасаясь от собутыльника, успел выбежать во двор, но там скончался от полученных повреждений. Убийца собрал вещи, захватил нож и покинул место происшествия. Вскоре он был задержан в доме у другого знакомого, где пытался скрываться.

- На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



убийство
 
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