В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок

За рулём находился несовершеннолетний без водительских прав



В Иволгинском районе Бурятии езда без прав на мопеде обернулась для подростка переломом ключицы. 18 августа в 21 часов 30 минут несовершеннолетний водитель 2003 года рождения, следуя со стороны улицы Полевая на скутере Stels Tactic 150 без государственного регистрационного знака в направлении федеральной автодороги Р-258 «Байкал», совершил наезд на бетонный блок. В результате с диагнозом «Закрытый перелом левой ключицы со смещением» он был доставлен в медицинское учреждение.



Из материала ДТП стало известно, что подросток взял мопед у друга, не имея водительских прав. При этом он ехал без шлема. В связи с этим он был привлечён к административной ответственности.



Кроме того, в результате химико-токсилогического исследования в крови несовершеннолетнего обнаружен этанол – 0,97 г/л. Административный материал по данному факту будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Иволгинского района для принятия правового решения. Об этом сообщает ОГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району.

