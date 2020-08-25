За рулём находился несовершеннолетний без водительских прав
В Иволгинском районе Бурятии езда без прав на мопеде обернулась для подростка переломом ключицы. 18 августа в 21 часов 30 минут несовершеннолетний водитель 2003 года рождения, следуя со стороны улицы Полевая на скутере Stels Tactic 150 без государственного регистрационного знака в направлении федеральной автодороги Р-258 «Байкал», совершил наезд на бетонный блок. В результате с диагнозом «Закрытый перелом левой ключицы со смещением» он был доставлен в медицинское учреждение.
Из материала ДТП стало известно, что подросток взял мопед у друга, не имея водительских прав. При этом он ехал без шлема. В связи с этим он был привлечён к административной ответственности.
Кроме того, в результате химико-токсилогического исследования в крови несовершеннолетнего обнаружен этанол – 0,97 г/л. Административный материал по данному факту будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Иволгинского района для принятия правового решения. Об этом сообщает ОГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району.
В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл ночью
Роспотребнадзор призывает забайкальцев соблюдать необходимые меры
О том, что так и произойдёт, специалисты предупреждали ещё несколько месяцев назад
Раненый успел выбежать во двор, но там и скончался
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе
Вода пришла в дома жителей Никольска
Погоню за машиной пьяного водителя запечатлели на видео
Водители объезжают закрытые участки дороги по пешеходному переходу и тротуарам
Лесники собирались незаметно подкрасться и окружить нарушителей
Пьяный водитель устроил гонки по Гремячинску
Собаки помогли мужчине уберечься от хищников
Незаконный груз нашли при сканировании автомобиля
Пропавший в Бурятии Ан-2 сейчас ищут в Иркутской области
Поиски идут на Селенге
Ликвидировали более 500 очагов произрастания конопли