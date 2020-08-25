В затопленном селе в Бурятии устранили последствия ливня

Вода пришла в дома жителей Никольска
В селе Никольск Мухоршибирского района, где в результате обильных осадков 22 августа подтопило частные участки и размыло автодорогу, проведены
восстановительные работы.
- Ранее была произведена откачка воды из подвалов домов и расчистка дворов от ила. За минувшие сутки, 24 августа, было проведено грейдирование дороги. Работы завершены, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Никольске было подтоплено 50 подполий жилых домов.
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