 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В пригороде Улан-Удэ горела баня

В пригороде Улан-Удэ горела баня
Происшествия,  Фото:служба ГО и ЧС Иволгинского района
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки

В улусе Нур-селение Иволгинского района Бурятии произошёл пожар. Утром 24 августа в службу спасения поступило сообщение о загорании бани.

Прибыв на место, пожарные встали на защиту соседних строений, а после снятия угрозы перехода огня приступили к тушению бани. В результате пожара уничтожена крыша бани. Само строение повреждено по всей площади.

Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети. Об этом сообщает служба ГО и ЧС Иволгинского района.
Иволгинский район Бурятия пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ горела баня
В пригороде Улан-Удэ горела баня
Происшествия, 25.08.2020
Огонь едва не перекинулся на соседние постройки
В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок
В Иволгинском районе Бурятии мопед врезался в бетонный блок
Происшествия, 25.08.2020
За рулём находился несовершеннолетний без водительских прав
В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо
В Улан-Удэ пассажиру маршрутки стало плохо
Происшествия, 25.08.2020
На место вызвали скорую помощь
В Забайкалье могут ужесточить ограничительные меры по COVID-19
В Забайкалье могут ужесточить ограничительные меры по COVID-19
Происшествия, 25.08.2020
Роспотребнадзор призывает забайкальцев соблюдать необходимые меры
В Бурятии затопило офисы на «Арбате»
В Бурятии затопило офисы на «Арбате»
Происшествия, 25.08.2020
О том, что так и произойдёт, специалисты предупреждали ещё несколько месяцев назад
В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля
В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля
Происшествия, 25.08.2020
Раненый успел выбежать во двор, но там и скончался
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
Происшествия, 25.08.2020
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе
Устроивший гонки с полицией пьяный лихач в Братске слетел в кювет
Происшествия, 25.08.2020
Погоню за машиной пьяного водителя запечатлели на видео
В Улан-Удэ машина с номером «ТТТ» оказалась в числе нарушителей
В Улан-Удэ машина с номером «ТТТ» оказалась в числе нарушителей
Происшествия, 25.08.2020
Водители объезжают закрытые участки дороги по пешеходному переходу и тротуарам
В Бурятии «чёрные» лесорубы разбежались, бросив грузовик с древесиной
В Бурятии «чёрные» лесорубы разбежались, бросив грузовик с древесиной
Происшествия, 25.08.2020
Лесники собирались незаметно подкрасться и окружить нарушителей
В Бурятии пьяный лихач снёс столб и оставил без света село
В Бурятии пьяный лихач снёс столб и оставил без света село
Происшествия, 25.08.2020
Пьяный водитель устроил гонки по Гремячинску

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^