В пригороде Улан-Удэ горела баня

Происшествия, Фото: служба ГО и ЧС Иволгинского района

Огонь едва не перекинулся на соседние постройки



В улусе Нур-селение Иволгинского района Бурятии произошёл пожар. Утром 24 августа в службу спасения поступило сообщение о загорании бани.



Прибыв на место, пожарные встали на защиту соседних строений, а после снятия угрозы перехода огня приступили к тушению бани. В результате пожара уничтожена крыша бани. Само строение повреждено по всей площади.



Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети. Об этом сообщает служба ГО и ЧС Иволгинского района.

