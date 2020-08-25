Огонь едва не перекинулся на соседние постройки
В улусе Нур-селение Иволгинского района Бурятии произошёл пожар. Утром 24 августа в службу спасения поступило сообщение о загорании бани.
Прибыв на место, пожарные встали на защиту соседних строений, а после снятия угрозы перехода огня приступили к тушению бани. В результате пожара уничтожена крыша бани. Само строение повреждено по всей площади.
Предположительно, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети. Об этом сообщает служба ГО и ЧС Иволгинского района.
В пригороде Улан-Удэ горела баня
Происшествия, Фото:
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