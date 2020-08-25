 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

Устроивший гонки с полицией пьяный лихач в Братске слетел в кювет

Происшествия, 
Погоню за машиной пьяного водителя запечатлели на видео

Накануне вечером сотрудники дорожной полиции на улице в Братске заметили автомобиль без переднего бампера и государственного регистрационного знака. На требование об остановке водитель не отреагировал, а увеличил скорость и попытался скрыться во дворах.

Пытаясь уйти от преследования, нарушитель выехал на автодорогу Вилюй, где совершил ряд грубых нарушений ПДД.

После очередного опасного манёвра водитель не справился с управлением, и иномарка съехала в кювет.

Лихачом оказался 41-летний братчанин с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее мужчина был лишен права на управление транспортным средством.

В отношении задержанного было составлено сразу семь административных материалов за допущенные им нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля
В Бурятии бродяга зарезал приютившего его приятеля
Происшествия, 25.08.2020
Раненый успел выбежать во двор, но там и скончался
Устроивший гонки с полицией пьяный лихач в Братске слетел в кювет
Происшествия, 25.08.2020
Погоню за машиной пьяного водителя запечатлели на видео
В Улан-Удэ машина с номером «ТТТ» оказалась в числе нарушителей
В Улан-Удэ машина с номером «ТТТ» оказалась в числе нарушителей
Происшествия, 25.08.2020
Водители объезжают закрытые участки дороги по пешеходному переходу и тротуарам
В Бурятии «чёрные» лесорубы разбежались, бросив грузовик с древесиной
В Бурятии «чёрные» лесорубы разбежались, бросив грузовик с древесиной
Происшествия, 25.08.2020
Лесники собирались незаметно подкрасться и окружить нарушителей
В Бурятии пьяный лихач снёс столб и оставил без света село
В Бурятии пьяный лихач снёс столб и оставил без света село
Происшествия, 25.08.2020
Пьяный водитель устроил гонки по Гремячинску
Житель Монголии пытался выбраться из Бурятии с партией антисептиков
Житель Монголии пытался выбраться из Бурятии с партией антисептиков
Происшествия, 25.08.2020
Незаконный груз нашли при сканировании автомобиля
В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
Происшествия, 25.08.2020
Пропавший в Бурятии Ан-2 сейчас ищут в Иркутской области
В Иркутской области уничтожили конопляные поля
В Иркутской области уничтожили конопляные поля
Происшествия, 25.08.2020
Ликвидировали более 500 очагов произрастания конопли
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
Происшествия, 25.08.2020
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе
Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Происшествия, 25.08.2020
Заблудившийся мужчина сумел дозвониться до супруги
Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье
Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье
Происшествия, 25.08.2020
Он пообещал оплатить покупку через пару недель, но так и не скинул продавщице деньги

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^