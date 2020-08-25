Устроивший гонки с полицией пьяный лихач в Братске слетел в кювет

Погоню за машиной пьяного водителя запечатлели на видео



Накануне вечером сотрудники дорожной полиции на улице в Братске заметили автомобиль без переднего бампера и государственного регистрационного знака. На требование об остановке водитель не отреагировал, а увеличил скорость и попытался скрыться во дворах.



Пытаясь уйти от преследования, нарушитель выехал на автодорогу Вилюй, где совершил ряд грубых нарушений ПДД.



После очередного опасного манёвра водитель не справился с управлением, и иномарка съехала в кювет.



Лихачом оказался 41-летний братчанин с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее мужчина был лишен права на управление транспортным средством.



В отношении задержанного было составлено сразу семь административных материалов за допущенные им нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





