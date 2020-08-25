В Улан-Удэ машина с номером «ТТТ» оказалась в числе нарушителей

Водители объезжают закрытые участки дороги по пешеходному переходу и тротуарам
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Улан-Удэ на ПВЗ началась масштабная реконструкция коммунальных сетей
. По этой причине с 23 мая было перекрыто движение для транспорта по улице Октябрьская от дома №5 до домов №26 и 36а.
Однако водители с временными трудностями мириться не стали, найдя альтернативный проезд, а именно пешеходный переход и тротуар. Видео с грубыми нарушениями ПДД выложила в Сеть подписчик паблика «Аноним 03».
На кадрах видно, как водители, двигаясь по улице Лимонова, выезжают на полосу встречного движения улицы Октябрьская, далее по пешеходному переходу и тротуару на разделительной полосе с газоном и кустарниками поворачивают на свою полосу.
Среди нарушителей попал также автомобиль с номером «ТТТ», большинство из которых числятся на балансе правительственного гаража.
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