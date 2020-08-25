В Бурятии пьяный лихач снёс столб и оставил без света село

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пьяный водитель устроил гонки по Гремячинску



Сегодня около 12 часов дня пьяный 37-летний водитель автомобиля «Жигули» снёс электрический столб. ДТП произошло в селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии.



- От прохождения освидетельствования водитель отказался. Ранее он уже привлекался за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Подготовлены материалы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 прим. 1 УК РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Водитель серьёзно не пострадал, он отделался ушибами. На месте происшествия его осмотрели медики, после чего отпустили домой. Автомобиль искорёжило после удара: вылетело лобовое стекло, отвалились зеркала, повреждены двери, капот, бампер и многое другое.



Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» сообщили, что автомобилист на некоторое время оставил село без света. Со слов очевидцев, мужчина устроил пьяные гонки по селу, а после аварии, пассажир, находившийся в автомобиле, сбежал.





