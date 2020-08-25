Собаки помогли мужчине уберечься от хищников
14 августа полицейские начали поиски заблудившегося в лесу Катангского района Иркутской области рыбака. В полицию обратился житель посёлка Бур и сообщил, что накануне ушёл на рыбалку его брат, обещавший вернуться в течение суток. Речка, где 45-летний мужчина собирался рыбачить, расположена в 20 км от поселения.
Для розыска пропавшего была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, спасателей и работника лесничества. Однако это не принесло результатов. На десятый день мужчина самостоятельно нашёл выход из тайги.
Как выяснилось, возвращаясь домой, он отклонился от нужного маршрута и ушёл в другую сторону. Спустя несколько дней сибиряк смог сориентироваться и сменил направление движения. По словам спасённого, все это время он питался ягодами и грибами, а уберечься от хищников ему помогали две его собаки.
Сотрудники полиции и МЧС не прогнозируют снижения числа заявлений о розыске заблудившихся. Правоохранители отмечают, что проблема поиска жителей, занимающихся сбором дикоросов, и другими промыслами остаётся актуальной на протяжении всего летнего и осеннего периодов.
- За лето текущего года в Иркутской области зарегистрировано уже 31 такой факт. Благодаря совместной и слаженной работе силовых ведомств, лесничеств и добровольцев, 19 граждан установлено. Ещё 12 человек до настоящего времени не найдено. Однако немало случаев, когда люди выходят к населённым пунктам сами, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области рыбак 10 дней блуждал по лесу со своими собаками
Происшествия, Фото:
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