Поиски идут на Селенге
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию течением унесло тела двух утонувших граждан Монголии. К этому выводу монгольская сторона пришла потому, что поиски на своей стороне Селенги результатов не дали.
С воскресенья, 23 августа, поиски тел идут в Бурятии.
- Вчера, 24 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на территории Кяхтинского района продолжили поиски тел граждан Монголии, которые утонули 18 августа на реке Селенга в 12 км от границы с Бурятией, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
За сутки спасатели обследовали 92 км акватории и береговой линии Селенги. Пока тела не найдены.
Сегодня, 25 августа, поиски продолжаются.
В Бурятии пока не могут найти трупы из Монголии
Происшествия, Фото:
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