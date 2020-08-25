 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии пока не могут найти трупы из Монголии

В Бурятии пока не могут найти трупы из Монголии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поиски идут на Селенге

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию течением унесло тела двух утонувших граждан Монголии. К этому выводу монгольская сторона пришла потому, что поиски на своей стороне Селенги результатов не дали.

С воскресенья, 23 августа, поиски тел идут в Бурятии.

- Вчера, 24 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на территории Кяхтинского района продолжили поиски тел граждан Монголии, которые утонули 18 августа на реке Селенга в 12 км от границы с Бурятией, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

За сутки спасатели обследовали 92 км акватории и береговой линии Селенги. Пока тела не найдены.

Сегодня, 25 августа, поиски продолжаются.


Монголия Селенга утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
В Бурятии не подтвердилось видение шамана о пропавшем самолёте
Происшествия, 25.08.2020
Пропавший в Бурятии Ан-2 сейчас ищут в Иркутской области
В Иркутской области уничтожили конопляные поля
В Иркутской области уничтожили конопляные поля
Происшествия, 25.08.2020
Ликвидировали более 500 очагов произрастания конопли
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
В Бурятии групповой очаг коронавируса возник после похода в лес
Происшествия, 25.08.2020
Непростая ситуация с COVID-19 сложилась в Еравнинском районе
Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Происшествия, 25.08.2020
Заблудившийся мужчина сумел дозвониться до супруги
Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье
Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье
Происшествия, 25.08.2020
Он пообещал оплатить покупку через пару недель, но так и не скинул продавщице деньги
Туман не пустил самолёт из Москвы в Улан-Удэ
Туман не пустил самолёт из Москвы в Улан-Удэ
Происшествия, 25.08.2020
Прилёт в Улан-Удэ задержался на 1,5 часа
В Иркутской области парень катал друзей в ковше погрузчика и наехал на них
Происшествия, 25.08.2020
20-летний парень и 14-летний подросток выпали из ковша, а водитель не смог остановить вовремя спецтехнику
В Бурятии юный герой спас тонущего в Байкале малыша
В Бурятии юный герой спас тонущего в Байкале малыша
Происшествия, 25.08.2020
Двухлетний ребёнок едва не утонул, пока мама и бабушка были на берегу
В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных
В Улан-Удэ магазин БМПК тушили 20 пожарных
Происшествия, 25.08.2020
В МЧС прокомментировали крупный утренний пожар в магазине БМПК
Улан-удэнец катался на украденном подростковом велосипеде
Улан-удэнец катался на украденном подростковом велосипеде
Происшествия, 25.08.2020
Подозрительный мужчина сразу же привлёк внимание росгвардейцев
В Улан-Удэ вор обокрал спящего постояльца гостиницы
В Улан-Удэ вор обокрал спящего постояльца гостиницы
Происшествия, 25.08.2020
Мужчина лишился телефона, денег и вещей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^