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В Иркутской области уничтожили конопляные поля

В Иркутской области уничтожили конопляные поля
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Ликвидировали более 500 очагов произрастания конопли

В Иркутской области в рамках операции «Мак-2020» продолжают уничтожать посевов конопли, сообщает пресс-служба областного Главка МВД.

В Зиминском районе ликвидировали поля с дикорастущей коноплёй, занимавшие около 40 гектаров. На основании выданного полицейскими предписания собственник уничтожил очаги, вспахав землю.

Всего с начала проведения операции в Иркутской области уничтожено 506 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади более 900 гектаров. Для работы с коноплей применялись как механический способ, так и высокоэффективные гербициды, распыляемые специальными воздуходувами-распределителями.

Хозяевам участков вынесено свыше 480 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено более 50 административных протоколов за неисполнение предписаний.

Пятый этап операции «Мак» стартует с 14 сентября


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