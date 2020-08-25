В Иркутской области уничтожили конопляные поля

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ликвидировали более 500 очагов произрастания конопли



В Иркутской области в рамках операции «Мак-2020» продолжают уничтожать посевов конопли, сообщает пресс-служба областного Главка МВД.



В Зиминском районе ликвидировали поля с дикорастущей коноплёй, занимавшие около 40 гектаров. На основании выданного полицейскими предписания собственник уничтожил очаги, вспахав землю.



Всего с начала проведения операции в Иркутской области уничтожено 506 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади более 900 гектаров. Для работы с коноплей применялись как механический способ, так и высокоэффективные гербициды, распыляемые специальными воздуходувами-распределителями.



Хозяевам участков вынесено свыше 480 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено более 50 административных протоколов за неисполнение предписаний.



Пятый этап операции «Мак» стартует с 14 сентября





