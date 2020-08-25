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Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину

Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заблудившийся мужчина сумел дозвониться до супруги

В Бурятии ищут потерявшегося в лесах Кабанского района мужчину, об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Вчера, 24 августа, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило заявление от женщины. Её муж потерялся в лесу вблизи села Шазага Кяхтинского района при сборе дикоросов в воскресенье, 23 августа.

Мужчина находился в лесу вместе со своим отцом. Он и рассказал, что сын не вернулся во временный лагерь.

Пять спасателей выехали на поиски мужчины. Выйти на связь с потерявшимся не удавалось, но около полуночи он сам дозвонился до супруги и сообщил, что набрел на зимовье.

Женщина передала ему указания спасателей оставаться на месте. Сегодня в 6:30 спасатели вместе с родственниками пропавшего продолжат его поиски.

Ещё одного нашли

Также вчера благополучно окончилась история с ещё одним заблудившимся в лесу. Мужчина потерялся вблизи села Улзар Джидинского района.

Сообщил о произошедшем товарищ потерявшегося, вместе с которым они собирали дикоросы.

На поиски выезжали четыре спасателя. Сегодня в 02:05 спасатели вышли на связь и сообщили, что потерявшийся обнаружен в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время подобные случаи происходят чуть ли не ежедневно. В выходные спасали семью с двумя детьми, заблудившуюся у перевала Пыхта – супруга обещала отблагодарить спасателей пирогом.

На прошлой неделе в Селенгинском районе в лесу потерялись подружки, 16 и 17 лет. Их отыскал глава села. Жительница Заиграевского района смогла сама выйти из леса.

В Иволгинском районе заблудившемуся грибнику повезло меньше – ему пришлось провести в лесу ночь.

Жительница Гусиноозёрска блуждала по лесу несколько часов, но сама обнаружила дорогу. А недалеко от Вахмистрово заблудившуюся женщину вывели из леса по телефону.





пропавшие без вести Лес
 
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