Заблудившийся мужчина сумел дозвониться до супруги
В Бурятии ищут потерявшегося в лесах Кабанского района мужчину, об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Вчера, 24 августа, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило заявление от женщины. Её муж потерялся в лесу вблизи села Шазага Кяхтинского района при сборе дикоросов в воскресенье, 23 августа.
Мужчина находился в лесу вместе со своим отцом. Он и рассказал, что сын не вернулся во временный лагерь.
Пять спасателей выехали на поиски мужчины. Выйти на связь с потерявшимся не удавалось, но около полуночи он сам дозвонился до супруги и сообщил, что набрел на зимовье.
Женщина передала ему указания спасателей оставаться на месте. Сегодня в 6:30 спасатели вместе с родственниками пропавшего продолжат его поиски.
Ещё одного нашли
Также вчера благополучно окончилась история с ещё одним заблудившимся в лесу. Мужчина потерялся вблизи села Улзар Джидинского района.
Сообщил о произошедшем товарищ потерявшегося, вместе с которым они собирали дикоросы.
На поиски выезжали четыре спасателя. Сегодня в 02:05 спасатели вышли на связь и сообщили, что потерявшийся обнаружен в удовлетворительном состоянии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время подобные случаи происходят чуть ли не ежедневно. В выходные спасали семью с двумя детьми, заблудившуюся у перевала Пыхта – супруга обещала отблагодарить спасателей пирогом.
На прошлой неделе в Селенгинском районе в лесу потерялись подружки, 16 и 17 лет. Их отыскал глава села. Жительница Заиграевского района смогла сама выйти из леса.
В Иволгинском районе заблудившемуся грибнику повезло меньше – ему пришлось провести в лесу ночь.
Жительница Гусиноозёрска блуждала по лесу несколько часов, но сама обнаружила дорогу. А недалеко от Вахмистрово заблудившуюся женщину вывели из леса по телефону.
Ночевал в зимовье: В Бурятии ищут заплутавшего в лесу мужчину
Происшествия, Фото:
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