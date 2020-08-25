У жителя Бурятии на станции нашли гашишное масло

Возбуждено уголовное дело



В Бурятии на станции Таксимо сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего жителя Северобайкальска, у которого нашли наркотики.



Провед ённая экспертиза подтвердила, что изъятое является гашишным маслом весом более 9 грамм.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.





