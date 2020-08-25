Возбуждено уголовное дело
В Бурятии на станции Таксимо сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего жителя Северобайкальска, у которого нашли наркотики.
Провед ённая экспертиза подтвердила, что изъятое является гашишным маслом весом более 9 грамм.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
У жителя Бурятии на станции нашли гашишное масло
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