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Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье

Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он пообещал оплатить покупку через пару недель, но так и не скинул продавщице деньги

В Селенгинском районе Бурятии в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она рассказала полицейским, что малознакомый ей мужчина обманом похитил у неё консервированные овощи и варенье. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Установлено, что женщина размещала объявления о продаже консервированных продуктов в одном из мессенджеров Гусиноозерска. Там на неё вышел мужчина, который пожелал приобрести весь ассортимент, при этом пояснил, что за продуктами приедет его племянница, а деньги он переведёт на карту через пару недель. Женщина согласилась, но деньги так и не были переведены, тогда она обратилась в полицию.

- В результате сотрудники полиции задержали 38-летнего неработающего жителя Гусиноозерска. На данный момент установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.
мошенничество
 
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