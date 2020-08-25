Житель Бурятии обманом украл консервированные овощи и варенье

Он пообещал оплатить покупку через пару недель, но так и не скинул продавщице деньги



В Селенгинском районе Бурятии в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она рассказала полицейским, что малознакомый ей мужчина обманом похитил у неё консервированные овощи и варенье. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



Установлено, что женщина размещала объявления о продаже консервированных продуктов в одном из мессенджеров Гусиноозерска. Там на неё вышел мужчина, который пожелал приобрести весь ассортимент, при этом пояснил, что за продуктами приедет его племянница, а деньги он переведёт на карту через пару недель. Женщина согласилась, но деньги так и не были переведены, тогда она обратилась в полицию.



- В результате сотрудники полиции задержали 38-летнего неработающего жителя Гусиноозерска. На данный момент установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие.

