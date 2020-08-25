В регионе более 16 тысяч случаев заражения
По данным оперштаба, на 25 августа в Иркутской области зарегистрировано 16 434 случая заболевания коронавируса, суточный прирост составил 74 человека. Госпитализировано 675 человек, у 35 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.
На амбулаторном лечении находятся 1562 человека.
Выздоровело за всё время 13 934 человека, в том числе 144 за последние сетки. Умерли 182 человека, двое из них скончались накануне.
В Бурятии на сегодня зарегистрирован 5001 случай заболевания. Выписались из больниц 4253 человека, умерло 49 человек. Проходят лечение в стационарах республики 370 больных. На амбулаторном лечении находятся 329 пациентов.
В Иркутской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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